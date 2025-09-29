https://news.day.az/world/1784201.html Трамп пообещал ввести пошлины на мебель Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" против государств, которые не размещающих на территории Америки мебельное производство. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп пообещал ввести пошлины на мебель
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" против государств, которые не размещающих на территории Америки мебельное производство. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам главы Белого дома, чтобы восстановить мебельную промышленность в Северной Каролине, пострадавшую от конкуренции с Китаем, он введет существенные пошлины против любой страны, которая не производит мебель в США.
"Подробности скоро!" - добавил Трамп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре