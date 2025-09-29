Вышла первая игра для наушников AirPods – RidePods

В App Store появилась первая игра, использующая AirPods от Apple в качестве контроллера движения - RidePods - Race with Head. Разработчик Али Танис стал первооткрывателем, успешно адаптировав функцию пространственного звука наушников для управления игрой. Об этом сообщает издание Tom's Hardware (TH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Идея создания игры пришла Танису всего несколько недель назад во время работы над другим приложением. Он задумался о возможности использования сенсоров, отвечающих за пространственный звук, для управления движением. Его предположение оказалось верным.

В RidePods пользователи управляют мотоциклом, просто наклоняя голову для поворотов. Кроме того, игроки могут тормозить или ускоряться, двигая головой вперед или назад.

Пользователи App Store предупреждены: "Без совместимых наушников игровой процесс может не работать должным образом". Подходящие модели с поддержкой пространственного звука включают AirPods Pro и AirPods (3-го поколения).

Помимо громкого титула "Первая игра на мотоциклах с управлением через наушники", игра предлагает интуитивно понятный и динамичный игровой процесс с плавным управлением. Игроки должны избегать столкновений с автомобилями и другими препятствиями, стремясь к максимальному результату.