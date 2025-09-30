Азербайджан и Узбекистан получили новые возможности в сфере медиа благодаря политической воле президентов двух стран.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвященном теме "Цифровая трансформация и медиа".

"Азербайджан и Узбекистан объединяют не только общая история и культура, но и узы братства, дружбы и взаимной привязанности", - сказал он.

И.Саттаров отметил, что нынешний форум является ярким примером этого братства.

"Эти отношения укрепляются благодаря личной дружбе и братству лидеров наших государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подняли веками сложившуюся дружбу между нашими народами до уровня стратегического партнёрства и союзничества. Благодаря их политической воле наши страны сегодня получили новые возможности во всех сферах, включая медиа", - отметил Саттаров.