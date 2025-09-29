White Hill Capital поможет азербайджанским компаниям выйти на рынки ЦА и Ближнего Востока

Венчурный фонд White Hill Capital поможет азербайджанским компаниям выйти на рынки Центральной Азии и Ближнего Востока.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам управляющий партнер White Hill Capital Аслан Султанов на полях церемонии подписания Учредительного соглашения о создании новой венчурной инвестиционной компании между White Hill Capital и Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана (İRİA) в рамках INMerge Summit в Баку.

"Сегодня мы завершили проект совместно с İRİA по созданию инвестиционного инструмента, в рамках которого агентство инвестирует средства, а мы вложим по 2 доллара на каждый доллар İRİA в этот инструмент. Он будет финансировать два типа стартапов. Первый - это стартапы, базирующиеся в Азербайджане, которые хотят масштабироваться сначала в страны Центральной Азии, а затем в ОАЭ, Катар и другие страны. Второй - компании, которые хотят выйти на азербайджанский рынок, создать здесь компанию, нанять сотрудников и платить налоги",- сказал он.

Султанов отметил, что с помощью этого инструмента компания сможет создать успешную дорожную карту для азербайджанских стартапов, стремящихся к масштабированию.

"По нашему опыту, компании, которые быстро выходят за пределы локального рынка, получают наилучший рост капитализации и потенциальные успешные выходы. Именно это мы и планируем реализовать", - сказал он.

Он отметил, что сегодня были объявлены первые инвестиции в рамках проекта: две азербайджанские компании получат по 150 000 долларов каждая. "Мы поможем им масштабироваться за пределами Азербайджана и включим их в наши акселерационные программы, которые проводим в Дубае ",- сказал он.