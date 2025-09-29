Азербайджан и ООН готовят новую рамочную программу партнерства по климату

Азербайджан и Организация объединенных наций намерены преобразовать инициативы в новую рамочную программу партнёрства и сотрудничества, которую планируется подписать 24 октября - в День ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе выступления на международной конференции в рамках Бакинской недели климатических действий.

"Программа будет сосредоточена на климатических действиях, климатической справедливости, "зелёной" экономике и вовлечении молодежи в партнерство между ООН и Азербайджаном на период 2026-2030 годов", - подчеркнула Андреева.

Она отметила, что организация второй Глобальной группы по климатическим действиям свидетельствует о серьёзном подходе Азербайджана к своей ответственности.

Андреева добавила, что COP29 в Баку не было разовым событием, а стало демонстрацией приверженности, которая уже воплощается в постоянные действия. По ее словам, для команды ООН это был уникальный опыт, и большая честь сопровождать подготовку к одной из крупнейших климатических конференций в мире, тесно сотрудничая с Президентством COP29.

"В прошлом году моя команда организовала 29 климатических дискуссий, объединяя участников из разных сфер. По сути, каждый, кто имеет отношение к климатическим действиям - а значит, все мы - стал частью этих диалогов. Вместе мы размышляли о том, что ещё можно сделать сообща, чтобы углубить понимание и укрепить лидерство Азербайджана в области климатических действий", - подчеркнула Андреева.