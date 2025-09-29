Средний коридор становится ключевым транспортным проектом ОТГ

Казахстан активно участвует в развитии Среднего коридора - ключевого транспортного проекта Организации тюркских государств (ОТГ), обеспечивающего надежные артерии торговли между Азией и Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Санат Кушкумбаев в ходе конференции аналитических центров государств - членов ОТГ в Баку.

Он отметил, что Казахстан рассматривает развитие ОТГ как историческую ответственность и стратегический ресурс, способный укрепить экономическую устойчивость, диверсификацию и региональную интеграцию.

"Средний коридор - это флагманский проект ОТГ и важный вклад в стабильность глобальной торговли. Сегодня его значение выросло многократно в условиях нестабильности", - сказал эксперт.

Кушкумбаев сообщил, что Казахстан инвестировал более 100 миллиардов долларов в модернизацию транспортной инфраструктуры и является ключевым транзитным и логистическим хабом Евразии, обеспечивая около 80% сухопутного транзита на маршруте Китай-Европа. Среди приоритетных проектов он назвал второстепенный маршрут через Достык, проект Бахтин-Айдар и модернизацию портов Актау и Курык.

По словам эксперта, совместные усилия стран ОТГ уже дают результаты: грузооборот по Среднему коридору с 2020 года увеличился почти в шесть раз, планируется достичь 10 миллионов тонн в год. Создание совместных предприятий, таких как Middle Corridor Multimodal Limited, и внедрение единого цифрового оператора ускоряет транзит и упрощает процедуры на границах.

"Транспортные коридоры - это инструмент для создания глубоко интегрированного экономического пространства, стимулирующий взаимную торговлю и промышленное сотрудничество внутри тюркского мира", - подчеркнул Кушкумбаев.