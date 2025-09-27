Euronews широко осветил выступление Президента Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул вопросы восстановления и энергетической безопасности, а также отметил глобальную роль Азербайджана в борьбе с изменением климата, развитии транспортной и цифровой инфраструктуры и устойчивом развитии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Euronews.

Президент Ильхам Алиев сообщил Генеральной Ассамблее ООН, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность после десятилетий конфликта с Арменией.

Он подчеркнул, что это событие ознаменовало окончание многолетних враждебных действий, отметив при этом недавние переговоры в Вашингтоне как шаги к окончательному мирному соглашению.

От оккупации к миру

Президент Ильхам Алиев напомнил, что почти три десятилетия пятая часть территории Азербайджана находилась под оккупацией, а сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Он заявил мировым лидерам, что война 2020 года завершила этот этап, восстановив территориальную целостность и открыв путь к миру с Арменией.

Он подчеркнул, что недавно подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией стало историческим переломным моментом. Обе стороны совместно призвали к закрытию Минской группы ОБСЕ, что, по словам Президента Ильхама Алиева, означает закрытие страницы "замороженного конфликта".

Восстановление и возвращение

С установлением мира, по словам Президента Ильхама Алиева, теперь основной акцент делается на восстановлении бывших оккупированных территорий. В рамках государственной программы "Великое возвращение" более 50 000 бывших перемещённых лиц уже вернулись в свои дома. Целые города и села, многие из которых были разрушены за годы оккупации, восстанавливаются с новым жильем, школами и инфраструктурой.

Он отметил, что одним из наиболее серьёзных препятствий на пути восстановления остаётся загрязнение минными полями, призвав к усилению международного сотрудничества для расчистки этих территорий.

Зелёный переход и энергетическая безопасность

Обращаясь к глобальным вопросам, Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль Азербайджана в борьбе с изменением климата. В качестве страны-проведения COP29 он заявил, что Азербайджан помог достичь Бакинской финансовой цели (Baku Finance Goal), предусматривающей увеличение финансирования климатических инициатив как минимум до 279 миллиардов евро в год для развивающихся стран. Он также отметил прогресс в развитии рынков углерода и запуск Фонда по компенсации убытков от климатических изменений.

В то же время Глава государства акцентировал внимание на вопросах энергетической безопасности. Азербайджан в настоящее время поставляет газ по трубопроводам в 14 стран и развивает проекты в области возобновляемой энергетики, чтобы к 2030 году 40% электроэнергии страны производилось из чистых источников.

Связность и экономический рост

Президент Ильхам Алиев представил Азербайджан как важный транспортный и логистический узел, соединяющий Восток и Запад. Грузопотоки через "Средний коридор" выросли почти на 90% с 2022 года, чему способствовали развитие портов, железнодорожной сети и растущего флота грузовых авиаперевозок. Он также подчеркнул цифровые проекты, такие как "Цифровой Шёлковый путь", направленные на превращение Азербайджана в региональный центр ИКТ.

На внутреннем уровне он отметил реформы, позволившие снизить уровень бедности и безработицы примерно до 5%, укрепить несырьевой сектор экономики и повысить рейтинги страны в международных агентствах, таких как Moody's и Fitch.

Партнёр на мировой арене

Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль Азербайджана как регионального стабилизатора и активного глобального партнёра. Страна предоставила гуманитарную помощь более чем 80 государствам, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий и поставки медицинских средств для борьбы с COVID-19.

На Генассамблее ООН Глава государства также встретился с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и рядом мировых лидеров, подчеркнув, что мирное соглашение с Арменией изменило динамику региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также обсудил с бизнес-лидерами и главами государств возможности инвестиций, энергетики и инфраструктуры. Взгляд в будущее он связал с проведением Всемирного форума ООН по городскому развитию в Баку в 2026 году как возможностью продемонстрировать опыт Азербайджана в послеконфликтном градостроительстве.

"Новая эпоха"

Президент Ильхам Алиев оставил ясный месседж для ООН:

"Наше видение ясно. Это - мир и развитие, основанные на международном праве, невмешательство во внутренние дела государств, взаимное уважение и сотрудничество.

Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами".