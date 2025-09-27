Женская сборная Азербайджана по настольному теннису уступила в финале lll Игр стран СНГ сборной России, после чего İdman.biz сразу же удалось поговорить с главным тренером сборной команды Фархадом Исмаиловым, передает Day.Az.

- Чего не хватило девочкам для победы?

- Я доволен девочками, которые и так, выйдя в финал, проявили свои лучшие качества, одолев в полуфинале очень сильных белорусок. Хочу сказать, что российская команда до применения к ним санкций, была лучшей в Европе и одной из лучших в мире и потому проиграть такой сборной не зазорно. Девочки сделали все, что могли, но соперницы были объективно сильнее.

- В таком случае можно сказать что это "серебро" на вес "золота"?

- Не просто можно, а нужно так сказать, ведь несмотря на отсутствие российских представителей настольного тенниса в международных соревнованиях, они не растеряли ни своих возможностей, ни силы. И для них этот турнир был шансом показать себя, чем они прекрасно воспользовались. Но соревнования еще не закончены, и я надеюсь, что наши девочки еще обрадуют азербайджанских болельщиков.