https://news.day.az/world/1783711.html Истребители F-22 приветствовали Трампа - ВИДЕО Трамп вчера посетил Кубок Райдера по гольфу, где его приветствовали истребители F-22 под звуки государственного гимна. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Истребители F-22 приветствовали Трампа - ВИДЕО
Трамп вчера посетил Кубок Райдера по гольфу, где его приветствовали истребители F-22 под звуки государственного гимна.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре