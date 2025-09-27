Истребители F-22 приветствовали Трампа

Трамп вчера посетил Кубок Райдера по гольфу, где его приветствовали истребители F-22 под звуки государственного гимна.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: