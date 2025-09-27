https://news.day.az/society/1783717.html В Физули почтена память погибших в Отечественной войне - ФОТО Память о героических сынах, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель от оккупации, чтят и в Физулинском районе.
В Физули почтена память погибших в Отечественной войне - ФОТО
Память о героических сынах, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель от оккупации, чтят и в Физулинском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, переселившиеся в город Физули после Отечественной войны, посетили памятник в селе Гараханбейли - одном из первых освобожденных сел, чтобы почтить память шехидов.
Бывшие вынужденные переселенцы отметили, что благодаря нашим шехидам были освобождены земли, которые долгие годы находились под армянской оккупацией, и сегодня они вернулись на землю своих предков.
