Пожар на складе в Абшеронском районе локализован

Пожар, произошедший в складе в посёлке Ашагы Гюздек Абшеронского района, локализован силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в Day.Az в МЧС, в настоящее время продолжаются мероприятия по полной ликвидации пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее мы сообщали, что сильный пожар начался на складе в Абшеронском районе.

