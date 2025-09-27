https://news.day.az/society/1783699.html Пожар на складе в Абшеронском районе локализован - ВИДЕО Пожар, произошедший в складе в посёлке Ашагы Гюздек Абшеронского района, локализован силами Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили в Day.Az в МЧС, в настоящее время продолжаются мероприятия по полной ликвидации пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.
Пожар на складе в Абшеронском районе локализован - ВИДЕО
Пожар, произошедший в складе в посёлке Ашагы Гюздек Абшеронского района, локализован силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в Day.Az в МЧС, в настоящее время продолжаются мероприятия по полной ликвидации пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее мы сообщали, что сильный пожар начался на складе в Абшеронском районе.
Видео по теме:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре