Астероид пролетел рядом с Землей

Астероид диаметром два метра пролетел рядом с Землей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он был на таком расстоянии от планеты, на котором находятся навигационные спутники. Камень впервые обнаружили менее чем за сутки до сближения. Угроз для Земли он, по словам ученых, не представлял. Но пролет астероида продемонстрировал высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты.

Представляем вашему вниманию данное видео: