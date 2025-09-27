МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 27 Сентября - Днем памяти

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики опубликовало заявление по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"Сегодня исполняется 5 лет со дня начала 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец агрессии против нашей страны и почти 30-летней оккупации наших земель.

5 лет назад в этот день Вооружённые силы Азербайджана под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего поднялись на борьбу против 30-летней исторической несправедливости, грубого нарушения нашей территориальной целостности, суверенитета и норм международного права.

В знак глубокого уважения и благодарности к святой памяти наших героев этой исторической летописи - Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 27 сентября ежегодно отмечается в нашей стране как День памяти.

В День памяти мы с глубокой признательностью и почтением вспоминаем наших доблестных сыновей и дочерей, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Продолжаются усилия по борьбе с минной угрозой, а также постоянно доводится до сведения международного сообщества опасность, которую эта угроза представляет для жизни и здоровья наших граждан.

Неотъемлемой частью постконфликтных усилий также остаются мероприятия, направленные на выяснение судьбы пропавших без вести, а также на привлечение к юридической ответственности тех, кто совершал преступления против человечности в отношении наших соотечественников в период армянской агрессии.

Начатый по инициативе и при твёрдой решимости нашей страны двусторонний мирный процесс между Азербайджаном и Арменией уже приносит свои результаты. В преддверии 5-й годовщины начала 44-дневной Отечественной войны, 8 августа 2025 года, в Вашингтоне состоялся исторический саммит, по итогам которого была подписана Совместная декларация Азербайджана и Армении, парафирован текст "Договора о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", а также предприняты шаги по ликвидации Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур - наследия прошлого конфликта.

Исключительно важное значение имеет продолжение системных мер, которые гарантируют, что агрессия и оккупация, принесшие нашему региону нестабильность и трагедии, больше не повторятся, в частности устранение положений Конституции Армении, содержащих притязания на территориальную целостность нашей страны.

Сейчас, когда мы как никогда близки к прочному миру, продвижение мирной повестки является нашим долгом перед святой памятью героев Отечественной войны".