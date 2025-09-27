https://news.day.az/officialchronicle/1783629.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Светлая память о наших павших за Родину героях всегда будет жить в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре