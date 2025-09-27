Названы лучшие тренировки для очень занятых людей

Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган назвал лучшие тренировки для очень занятых людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Men Today.

Эксперт рекомендовал чередовать высокоинтенсивные тренировки с коротким восстановлением, а также добавлять 20-минутные йога-практики для снижения стресса и прироста силы. Кроме того, можно использовать получасовые силовые с базовыми движениями и акцентом на технику.

Сильвер-Фэган посоветовал 20 минут заниматься виньяса-йогой с "приветствиями солнцу" - как умеренное кардио с силовым эффектом и профилактикой травм. Также он заявил, что можно выполнять 30-минутную силовую тренировку на все тело - присед фронтальный, жим над головой, махи гирей и подъемы корпуса для баланса и подвижности суставов.