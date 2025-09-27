Гороскоп на 27 сентября

Сегодня по гороскопу день, когда концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, наука, да и вообще любой умственный труд, а также деятельность, требующая повышенной внимательности, будут особенно успешными. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное "но": день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле. Этот факт вам просто необходимо учитывать в общении: неосторожное слово легко способно ранить и привести к обиде, ну а обиды сегодня могут быть очень глубокими, загладить их потом будет нелегко, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Овну не откладывать это на другой день. Не важно, кто это - любимый человек Овна, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Телец

Сегодня Тельцу может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте - все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Телец. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Телец не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам не ставить перед собой никаких новых грандиозных задач. Это день, когда им не стоит ничего доказывать - ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Близнецам взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если им не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у них минимум душевных сил - к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Рак

Сегодня контакты Рака с окружающими будут сведены к минимуму. И виноват в этом в первую очередь сам Рак - ему будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же он все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: его раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Раку сегодня полагаться только на себя: лучше всего ему в этот день будут удаваться те дела, где он действует в одиночку.

Лев

Сегодня Лев поймет смысл выражения "Вся жизнь - театр", ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Льва весь день, заставляя его вести себя соответственно - то есть демонстративно. Более того, Лев способен сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Льву не следует слишком уж жалеть себя - если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.

Дева

Сегодня звезды гороскопа обещают Деве тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Деве не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Деве сегодня необходимо избегать - даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Весы

Сегодня Весы будут отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни их не слишком волнует, что скрывают от них окружающие, то сегодня они способны приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Весы невольно познакомятся с чьим-то секретом или случайно выболтают свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами - просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Скорпион разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Скорпион не прогадает!

Стрелец

Сегодня работоспособность Стрельца может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Стрелец сможет сосредоточиться на ней и в итоге - подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Стрельцу как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Стрелец будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Козерога к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня - идеальный день для того, чтобы Козерог подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы - когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Водолей

Сегодня Водолей имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Водолея будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо настроиться на работу, однако сделать это им будет нелегко! День потребует от них концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Рыбы готовы продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить их из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что они запланировали, Рыбам следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором они могут запереть дверь на ключ, - вот все, что нужно Рыбам, чтобы свернуть сегодня горы!