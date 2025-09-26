https://news.day.az/world/1783478.html Товарный поезд столкнулся с грузовиком в России - ВИДЕО Товарный поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Смоленской области. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. С рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с топливом, начался пожар. Известно, что пострадали машинист и помощник машиниста - они получили травмы средней тяжести.
Представляем вашему вниманию данное видео:
