Товарный поезд столкнулся с грузовиком в России - ВИДЕО

Товарный поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Смоленской области. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. С рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с топливом, начался пожар. Известно, что пострадали машинист и помощник машиниста - они получили травмы средней тяжести.