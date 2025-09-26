МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в обращении говорится:

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, на территории страны прогнозируется нестабильная погода, местами ливни, кратковременные паводки и сели в некоторых реках, грозы и сильный ветер.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями. Рекомендуется держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту.

Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. А также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности".