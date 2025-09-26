https://news.day.az/officialchronicle/1783513.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч главы государства в США - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч главы государства в рамках визита в США. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Встречи Президента Ильхама Алиева в рамках рабочего визита в США".
