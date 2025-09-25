Азербайджан повышает энергоэффективность систем отопления при поддержке АБР и ВБ

Совместно с компаниями из Германии и Дании проводится анализ состояния отопительных котельных, представляются решения и разрабатывается правовая база.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал основатель и исполнительный директор ООО "Energazer" Сулейман Меджидли на мероприятии "Неделя зелёной энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшем в Баку.

"Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком и Азиатским банком развития в целях повышения энергоэффективности систем отопления. В качестве примера проектов технической поддержки АБР выделил грант в размере 1,1 миллиона долларов США на систему отопления. Совместно с компаниями из Германии и Дании проводится анализ состояния отопительных котельных, представляются решения и разрабатывается правовая база", - отметил он.

Глава компании напомнил, что распоряжением главы государства от 1 марта 2024 года был создан Фонд энергоэффективности. "Как государственный, так и частный секторы, компании работают над тем, чтобы сделать использование этого фонда более эффективным и прозрачным. Наши цели известны, но для их реализации на начальном этапе необходимы определенная структура и планирование", - сказал он.

С.Меджидли также рассказал о проектах, которые реализуются и планируются совместно с министерством энергетики Азербайджана.

"Мы выиграли тендер, проведенный министерством энергетики год назад. В рамках тендера нас выбрали для проведения аудита в жилых домах и на промышленных предприятиях. Так, были собраны данные с 40 фабрик с высоким энергопотреблением, а на 7 из них проведены образцовые аудиты. За этот период был отмечен большой потенциал энергоэффективности.

В настоящее время мы работаем над двумя основными проектами: один из них - проект когенерации, реализуемый также совместно с министерством энергетики, а другой - проект по декарбонизации систем отопления, интеграции возобновляемых источников энергии и технической поддержке, финансируемый Азиатским банком развития (АБР)", - отметил он.