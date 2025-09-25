https://news.day.az/society/1783113.html

Напоминающий вулкан грязевой поток в Гусаре попал на ВИДЕО

Сход грязевого потока, напоминающий извержение вулкана, попал на камеры очевидцев в Гусаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел в селе Лаза. Хотя происшествие не нанесло серьезного ущерба, несколько автомобилей все же пострадали. Представляем кадры: