Напоминающий вулкан грязевой поток в Гусаре попал на ВИДЕО Сход грязевого потока, напоминающий извержение вулкана, попал на камеры очевидцев в Гусаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел в селе Лаза. Хотя происшествие не нанесло серьезного ущерба, несколько автомобилей все же пострадали. Представляем кадры:
