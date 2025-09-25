Напоминающий вулкан грязевой поток в Гусаре попал на

Сход грязевого потока, напоминающий извержение вулкана, попал на камеры очевидцев в Гусаре. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел в селе Лаза. 

Хотя происшествие не нанесло серьезного ущерба, несколько автомобилей все же пострадали.

Представляем кадры: