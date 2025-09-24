В Азербайджане разработан проект новой госпрограммы по развитию официальной статистики на 2026-2030 гг.

В Азербайджане разработан проект новой государственной программы по развитию официальной статистики на 2026-2030 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на 3-м Международном статистическом форуме в Баку председатель Государственного комитета по статистике Азербайджана Таир Будагов.

"В этой программе определены новые цели для национальной статистической системы. Основные приоритеты включают использование международного опыта для укрепления национального потенциала, совершенствование международной методологической базы на основе передовой национальной практики, внедрение статистических инноваций с применением современных информационно-коммуникационных технологий и обмен опытом.

Для достижения этих целей Комитет сотрудничает с многочисленными международными организациями и профильными органами зарубежных стран. Особенно хочу отметить сотрудничество с Комитетом статистики Республики Корея. В 2018-2022 годах с этим органом было реализовано пять проектов, в рамках которых были введены в эксплуатацию Азербайджанская статистическая информационная служба (ASIS), система электронного распространения данных, система управления административной информацией и порталы электронного обучения", - добавил Т.Будагов.

Он подчеркнул, что стремительное развитие информационных технологий и появление альтернативных и нетрадиционных источников данных требуют постоянной модернизации статистических процессов.

"Развитие национальной статистической системы Азербайджана связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. На основе созданной под его руководством правовой базы было начато формирование национальной статистической системы в соответствии с принципами рыночной экономики. Успешно продолжавшиеся в последующие годы реформы дали мощный импульс развитию официальной статистики. В рамках шести принятых государственных программ были реализованы важные меры: разработка и внедрение национальных классификаций и современных методологий, создание системы национальных счетов, открытие новых статистических направлений, удовлетворение потребностей пользователей, развитие электронной статистики, обработка метаданных и укрепление материально-технической базы статистических органов", - отметил председатель госкомитета.

Он добавил, что Комитет стал первым органом центральной исполнительной власти в Азербайджане, удостоенным соответствующего сертификата, а также первым статистическим органом в пространстве СНГ, достигшим этой отметки.