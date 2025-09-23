Ученые заявили о глобальном дефиците лекарств

Перебои с поставками жизненно важных препаратов становятся системной угрозой для здравоохранения, предупреждают исследователи в новом исследовании, опубликованном в The Lancet Public Health (LPH), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Международная команда проанализировала данные о лечении более 600 миллионов пациентов из 18 стран Европы и США за 2010-2024 годы и показала, что лекарственный дефицит меняет доступность терапии и сами схемы лечения.

Ученые выявили, что использование восьми препаратов сократилось более чем на треть после сообщений о перебоях. Наиболее пострадали такие широко применяемые средства, как антибиотик амоксициллин и варениклин, помогающий бросить курить. В ряде случаев наблюдались изменения показаний и дозировок: например, сарилумаб при ревматоидном артрите стали назначать реже, снижали дозы и сокращали длительность терапии.

По словам авторов, перебои не только ограничивают доступ пациентов к жизненно необходимым препаратам, но и вынуждают врачей менять подходы к лечению, что чревато осложнениями и ростом расходов на здравоохранение. Специалисты подчеркивают: так как цепочки поставок глобальны, кризис может затронуть любую страну, поэтому необходимы международные меры по укреплению системы и поиску безопасных альтернатив.