Афганский подросток перелетел из Кабула в Дели в нише шасси самолета

Афганский подросток спрятался в нише шасси самолета, пролетел 94 минуты от Кабула до Дели и выжил.

Как передает Day.Az, 13-летний мальчик из Кундуза хотел поехать в Иран, для этого он приехал в аэропорт и спрятался у задних колес самолета, где находятся шасси. С собой у него был только "небольшой аудиодинамик красного цвета", пишет The Indian Express. Оказалось, что самолет, в котором прятался мальчик и летел в Дели, а не в Тегеран.

Полет длился более 90 минут, мальчик оказался живым, его обнаружили сотрудники аэропорта имени Индиры Ганди (IGI). По словам сотрудников охраны мальчика заметили в аэропорту Дели в 10:20 утра. Вечером подростка отправили обратно в Кабул.

На высоте 10-11 км, на которой обычно летают пассажирские лайнеры, температура воздуха опускается до -60 °C. Также на такой высоте не хватает кислорода.