Очень важно, что на нынешнем Фестивале Насими акцент сделан на научном изучении творчества великого поэта

В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие "Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана в партнерстве со Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии фестиваля представлен Международный форум на тему "В поисках вечной истины", объединивший около семидесяти исследователей и учёных из Азербайджана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Канады, Германии, Ирана, Ирака, Омана, Таджикистана и других стран.

Одним из гостей стал доктор Мохаммадреза Карими (Канада), который ранее работал в иранских университетах - в Зенджане и Сенендеджа, а на протяжении последних лет живет в Канаде и работает в Государственном университете Simon Fraser University. Ученый представил доклад "Место Насими в истории формирования азербайджанского литературного языка и его повествование".

"В третий раз приезжаю в Азербайджан, где всегда на самом высоком уровне проводятся различные мероприятия. В результате исследований в одной из библиотек Ирана я нашел произведение Насими "Таригатнамэ", которое глубоко отражает и раскрывает философию великого поэта и философа, указывает истинный путь человека к совершенству. В предыдущие годы Фестиваль Насими был представлен в основном сквозь призму культурного наследия, а в этом году, что очень важно, акцент сделан на научное изучение творчества великого поэта. Я высоко оцениваю международный форум, где ученые из разных стран могут представить свои взгляды и исследования наследия Насими, обменяться интересными мнениями", - сказал Мохаммадреза Карими.

Напомним, что фестиваль, проводимый с 2018 года, стал традицией и важной культурной платформой, призванной объединять поколения и культуры, содействовать диалогу, а также раскрывать богатейшее наследие великого мыслителя и поэта Имадеддина Насими сквозь призму современного искусства. В этом году, с 23 по 25 сентября, Баку и Шамахы становятся центрами насыщенной программы, посвящённой изучению философского и литературного наследия поэта, а также широкому спектру мероприятий в областях литературы, театра и музыки.