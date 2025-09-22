Назван объем иностранных инвестиций, привлеченных в нефтегазовый сектор Азербайджана

На сегодня в нефтегазовый сектор Азербайджана привлечено более 144 миллиардов долларов США иностранных инвестиций.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, проходящем в Баку.

Он отметил, что Азербайджан стал первой страной в регионе, открывшей Каспийское море для международных инвесторов и создавшей энергетические коридоры от Каспия до Средиземного, Черного и Адриатического морей.

"До сегодняшнего дня по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из Азербайджана было транспортировано 540 миллионов тонн нефти, а из стран Центральной Азии - 53 миллиона тонн нефти на мировые рынки", - добавил министр.