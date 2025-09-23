https://news.day.az/society/1782393.html В Азербайджане произошло землетрясение На территории Сабирабадского района Азербайджана произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 00:01 по местному времени.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 00:01 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 10 километрах к северу от станции Саатлы. Эпицентр землетрясения находился на глубине 66 км.
