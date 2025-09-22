Открытие Зангезурского коридора - один из стратегически важных вопросов на фоне новых геополитических реалий

В результате оккупации Арменией азербайджанских земель погибли тысячи людей, был нанесен огромный ущерб экономике, окружающей среде, памятникам истории и культуры.

Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время выступления на международной конференции на тему "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный прокурор напомнил, что в результате исторической победы, достигнутой в 44-дневной Отечественной войне, начатой ​​в 2020 году доблестной азербайджанской армией под руководством Президента Ильхама Алиева контрнаступлением против вооруженных сил Армении, а также вследствие антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, после войны, против сепаратистского режима, действующего в Карабахе - на исконных землях Азербайджана, и с полным восстановлением суверенитета Азербайджанского государства сила нашей Конституции распространилась на всю территорию страны.

"Учитывая историческое значение этого, распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года 20 сентября ежегодно отмечается как День государственного суверенитета.

Сразу после освобождения наших земель от оккупации под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева и при непосредственном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на этих территориях были начаты масштабные восстановительные и строительные работы, построены умные села и города, созданы новые рабочие места, производство, а также образовательные учреждения, в том числе Карабахский университет в городе Ханкенди. Этот процесс продолжается интенсивными темпами.

В рамках реализации "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, на родные земли вернулись в общей сложности более 15 тысяч бывших вынужденных переселенцев", - отметил генпрокурор.

K.Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда был сторонником мира.

"Армянская сторона не возвращала оккупированные земли, несмотря на наличие четырех резолюций ООН, признающих оккупацию азербайджанских земель и определяющих их безоговорочное освобождение. Азербайджан, как всегда, остается сторонником мира. Ярким примером этого стало парафирование мирного договора 8 августа этого года в Вашингтоне, в Белом доме, между Азербайджаном и Арменией. Этот документ открывает новую страницу в двусторонних отношениях и является историческим поворотным моментом в плане обеспечения стабильного мира и безопасности на Южном Кавказе, а также для дальнейшего экономического развития. В то же время этот документ является признанием суверенитета Азербайджана в мировом масштабе", - отметил он.

Генпрокурор сказал, что на фоне новых геополитических реалий одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора.

"Этот проект не только обеспечит сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но и изменит транспортную карту региона в целом, внесет большой вклад в экономическую и политическую интеграцию", - подчеркнул К.Алиев.