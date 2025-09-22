В Баку в автобусах появятся льготы для этих категорий пассажиров

В Баку в автобусах будет введён льготный тариф для пенсионеров и студентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в понедельник заявил председатель Правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев во время брифинга, посвящённого вопросам, вытекающим из Указа о совершенствовании регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Он отметил, что новые правила будут стимулировать всех перевозчиков к быстрому переходу на безналичную оплату проезда.

"Большое количество личных автомобилей, въезжающих в город, создаёт перегрузку, пробки и мешает интенсивному движению в различных частях города, включая движение общественного транспорта и микромобильных средств. Введение платных зон для движения - это международный опыт, направленный на решение подобных проблем", - добавил он.