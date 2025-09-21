Орбан заявил, что Запад утратил статус глобального ориентира

Запад больше не является примером для подражания из-за ряда проблем, с которыми он столкнулся.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

"Нам нужна смелость - интеллектуальная, политическая и личная, - чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания", - подчеркнул он.

Евросоюз, по словам Орбана, не может справиться с рядом проблем, таких как долг, миграция, насилие, а также провальная политика.