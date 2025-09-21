https://news.day.az/world/1782008.html Орбан заявил, что Запад утратил статус глобального ориентира Запад больше не является примером для подражания из-за ряда проблем, с которыми он столкнулся. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. "Нам нужна смелость - интеллектуальная, политическая и личная, - чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания", - подчеркнул он.
Орбан заявил, что Запад утратил статус глобального ориентира
Запад больше не является примером для подражания из-за ряда проблем, с которыми он столкнулся.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Нам нужна смелость - интеллектуальная, политическая и личная, - чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания", - подчеркнул он.
Евросоюз, по словам Орбана, не может справиться с рядом проблем, таких как долг, миграция, насилие, а также провальная политика.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре