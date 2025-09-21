В Китае увидели риск конфликта с США

Возвращение военных США на авиабазу Баграм в Афганистане вызовет резкую реакцию со стороны Китая.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

Как пояснили собеседники издания, подобные действия будут расценены как попытка подорвать влияние Пекина в Афганистане. Кроме того, близость авиабазы к ядерным объектам КНР может усилить напряженность в регионе.