Джек Кроуфорд отметил напряжённую борьбу на трассе в Баку

Эта победа очень важна для меня. Хотя не все складывалось идеально в ходе гонки, мы с командой выбрали правильную стратегию, и в итоге я победил.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, победитель гонки Гран-при Азербайджана Формулы-2 Джек Кроуфорд (DAMS) заявил об этом на пресс-конференции.

Американский пилот отметил, что борьба на бакинской трассе была очень напряженной: "Было непросто удержать позицию, особенно на последних кругах. Я хотел бы поблагодарить свою команду за поддержку. Этот результат стал возможен благодаря их работе. Атмосфера, созданная болельщиками, также была невероятной. Мы постараемся сохранить этот темп и показать лучшие результаты на предстоящих гонках".