Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира

Азербайджанский парапловец Раман Салей (категория S12) завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сингапуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отличился на дистанции 100 метров в плавании на спине в первый день соревнований.

Спортсмен, первым пересекший финишную черту с результатом 1:01.58, стал чемпионом мира.