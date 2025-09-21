https://news.day.az/sport/1782046.html Азербайджанский парапловец стал чемпионом мира Азербайджанский парапловец Раман Салей (категория S12) завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сингапуре. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отличился на дистанции 100 метров в плавании на спине в первый день соревнований. Спортсмен, первым пересекший финишную черту с результатом 1:01.58, стал чемпионом мира.
