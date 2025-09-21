В Apple оправдали Трампа и его новые пошлины

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что повышение цен на новейшие модели iPhone не связано с тарифными планами президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание CNBC.

"Для полной ясности: никакого повышения цен из-за тарифов нет", - сказал Кук Джиму Крамеру из CNBC в магазине Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке. Это одно из первых заявлений, в котором Кук так решительно прокомментировал предполагаемую связь тарифов Трампа с ценами на iPhone.

Ранее в этом месяце Apple подняла цену на модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max на $100, при этом сохранив прежнюю стоимость базовой модели. Компания также представила модель Air, которая пришла на смену Plus, но является более дорогим его аналогом.

Чтобы обойти пошлины, Apple переориентировала свою цепочку поставок. Теперь компания импортирует iPhone в США из стран с более низкими тарифами, таких как Индия и Вьетнам, вместо традиционного производственного центра своей продукции - Китая.

Кроме того, глава Apple прокомментировал CNBC трудности относительно медленного внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

"В iPhone повсюду используется ИИ. Мы просто так его не называем", - сказал Кук.