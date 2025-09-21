Глава ЕК высказалась о введении пошлин для Индии и Китая

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась о введении 100-процентных пошлин на товары из Индии и Китая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на интервью политика бельгийской газете Le Soir.

Фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) не будет автоматически вводить пошлины для Индии и Китая. По ее словам, решение относительно этого вопроса будет принято исходя из интересов ЕС.

Глава ЕК также отметила, что сейчас отношения между ЕС и Индией важны как никогда. Она уточнила, что уже представлена новая стратегическая повестка дня ЕС - Индия, одним из приоритетов которой является укрепление взаимной обороны и безопасности. Кроме того, по ее словам, к концу 2025 года страны намерены заключить новое соглашение о свободной торговле.

"В конечном счете это соглашение и другие аналогичные соглашения укрепляют наши геополитические позиции, позволяя нам достичь наших целей", - заявила Фон дер Ляйен.