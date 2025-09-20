США приостановили продажу систем Patriot европейским странам

США приостановили продажу систем зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot странам Европы, поскольку сами столкнулись с нехваткой вооружений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Отмечается, что до этого США и Дания обсуждали сделку на миллиарды долларов о продаже систем. Однако в какой-то момент Пентагон "потерял интерес" к соглашению. Также в начале сентября руководитель политического отдела минобороны США Элбридж Колби заявил, что не видит ценности в некоторых поставках оружия другим странам.

"Он добавил, что ему не нравится идея продажи Дании комплексов Patriot, способных перехватывать ракеты, поскольку их не хватает и их следует зарезервировать для использования Соединенными Штатами по мере необходимости", - говорится в публикации.

Позже выяснилось, что доступ к поставкам был закрыт не только для Дании.

"Опасения по поводу нехватки Patriot высказывались уже несколько месяцев: по данным министерства обороны, у США имеется лишь около 25% ракет-перехватчиков, необходимых для военных планов Пентагона", - сообщается в материале.