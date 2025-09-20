Названо предположительное орудие убийства Кирка

Следствие по делу об убийстве американского политического активиста Чарли Кирка выявило, что преступление могло быть совершено с помощью старинной винтовки Mauser 98, изготовленной для военных в XIX веке.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC News.

По версии следствия, оружие принадлежало деду подозреваемого и не имело серийного номера, что затруднило его отслеживание.

"Простые маузеры можно увидеть на любой оружейной выставке за несколько сотен долларов", - отметил бывший сотрудник Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) Скотт Свитоу.

Такие винтовки крайне редко используются в преступлениях, но в умелых руках они способны точно поражать цели на расстоянии до 183 м, уточняется в статье.

Случай с Кирком вновь подчеркнул пробелы в регулировании огнестрельного оружия. Специалисты отмечают, что подобные инциденты демонстрируют ограниченность действующих правил даже после принятия Закона о контроле за оружием 1968 года.