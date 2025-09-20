Вице-президент AzDC анонсировала масштабный культурный фестиваль в 2025 году

С 30 октября по 2 ноября Баку станет центром мировой танцевальной культуры - в столице Азербайджана пройдёт Azerbaijan Dance Festival 2025, событие международного масштаба, объединяющее традиции, искусство и вдохновение, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль организован Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC, президент - проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова) и Международной танцевальной компанией SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style, президент - Ольга Краснянская). Вечера танцевального праздника пройдут в JW Marriott Absheron Baku.

Вице-президент AzDC Кямиля Вердиева отметила значимость проведения фестиваля и танцевального искусства.

"Azerbaijan Dance Festival 2025 станет площадкой, где национальные и зарубежные коллективы смогут продемонстрировать своё мастерство, обменяться опытом и укрепить культурные связи между странами. Мероприятие подчеркивает значимость танца как универсального языка искусства. Azerbaijan Dance Festival станет большим праздником культуры и красоты, где традиции встречаются с современными тенденциями, а каждое движение танца становится мостом между поколениями, народами и культурами", - сказала Trend Life Кямиля Вердиева.

По ее словам, танец является важнейшим культурным инструментом, формирующим гармоничное и достойное поколение.

"Страны, активно развивающие бальные танцы, получают возможность заявить о себе как об эстетически развитой нации, демонстрируя своё мастерство на мировых конкурсах и чемпионатах и получая признание на международной арене. Выступления национальных ансамблей за рубежом служат формой "мягкой силы", позволяя продвигать культуру без слов. Бальные танцы занимают особое место в развитии национальной культуры, поскольку объединяют в себе элементы искусства, истории, этикета и межличностной коммуникации, а также представляют собой полноценный вид спорта", - добавила она.

Фестиваль пройдет в рамках официального празднования юбилея прославленного хореографа и исполнительницы танцев Тараны Мурадовой, которой будет посвящен гала-вечер Night of the Dancing Diamonds. На вечере будет представлена постановка современной бальной хореографии с элементами национального танца, раскрывающая магию синтеза культур и стилей, Тараны Мурадовой и известного танцора, чемпиона мира и Европы, хореографа-постановщика Дениса Тагинцева.

AZDF 2025 - это больше, чем фестиваль. Это пространство вдохновения, диалога и единства, где танец становится мостом между народами. Не пропустите главное танцевальное событие года в самом сердце Кавказа!

