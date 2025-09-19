В Азербайджане 78-летняя женщина стала студенткой

Хиджрет Юсифова, родившаяся в 1946 году в городе Ордубад, поступила в Ордубадский профессиональный лицей по специальности "Ковроткачество".

Как передает Day.Az, в течение 25 лет она работала на Ордубадском шелковом комбинате.

Отметим, что у Хиджрет 5 детей, 12 внуков и 12 правнуков.