В Берлине 10 тысяч человек эвакуировались из-за бомбы времен Второй мировой

В Берлине нашли две бомбы времен Второй мировой войны. Одну из них готовятся утилизировать, пишет газета Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Опасности больше нет. Бомбу не нужно обезвреживать", - заявил представитель берлинской полиции.

Уточняется, что ее обнаружили во время строительных работ на реке Шпрее недалеко от популярного среди туристов рыбацкого острова. В результате судоходство по реке было прервано. По данным полиции, около десяти тысяч жителей человек были вынуждены покинуть свои дома.

Второй снаряд нашли в районе Митте, пишет Spiegel. Он также не представляет опасности, сообщили власти. Из-за второй операции по обезвреживанию бомбы 12,4 тысяч жителей округа Шпандау также будут вынуждены эвакуироваться.

Место находки на данный момент закрыто и охраняется. Кроме того, оцеплены несколько социальных учреждений.