Улицы Махачкалы затопило

Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что двадцать бригад коммунальщиков будут работать в круглосуточном режиме для ликвидации последствий сильного ливня в городе.

Как сообщает Day.Az, из-за продолжительных дождей были затоплены улицы Махачкалы, в том числе в центре города, что привело к сильным пробкам. В социальных сетях распространяются кадры последствий непогоды.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что ситуация с подтоплениями сложная, но контролируемая. По его словам, приоритетной задачей коммунальных служб является предотвращение энергетического коллапса, поэтому в первую очередь проводится откачка воды в районах трансформаторных станций.

Он подчеркнул, что оснований для введения чрезвычайного положения нет. При этом власти города предупредили жителей о возможном попадании загрязняющих веществ в водопроводные сети и рекомендовали воздержаться от употребления воды из-под крана. По прогнозам синоптиков, работы по ликвидации последствий дождей будут продолжены в аварийном режиме до конца выходных, после чего коммунальные службы займутся плановым устранением проблем, копившихся десятилетиями.