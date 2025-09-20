Сатурн приближается к Земле и станет виден всю ночь

Лучшее время для наблюдения Сатурна уже близко: 21 сентября окольцованная планета достигнет противостояния, то есть Земля окажется прямо между Сатурном и Солнцем.

Как передает Day.Az, об этом пишет Live Science.

Отмечается, что в этот момент Солнце, Земля и Сатурн образуют прямую линию. Во время противостояния Сатурн будет выглядеть максимально большим и ярким, поскольку планета будет находиться ближе всего к нашей планене. Подобно полнолунию, Сатурн будет полностью освещен солнечными лучами из-за своего положения относительно Солнца. Это явление происходит всего раз в 378 дней, поэтому не упустите возможность его увидеть.

Интересно, что когда Сатурн достигнет противостояния, условия для наблюдения будут идеальными. 21 сентября Луна будет в новой фазе, поэтому лунный свет не будет угрожать затмевать объекты на ночном небе. А поскольку Сатурн будет находиться прямо напротив Солнца, планета будет видна всю ночь, восходя на востоке около заката и заходя на западе около рассвета по местному времени. В статье сказано:

"Чтобы улучшить условия наблюдения, наблюдайте Сатурн вдали от источников искусственного света, которые могут засвечивать объекты на ночном небе и затруднять наблюдение. Вам также следует дать глазам 15-30 минут, чтобы привыкнуть к темноте, прежде чем начать наблюдения. Если вам необходимо использовать фонарик, выбирайте красный свет вместо белого, чтобы сохранить ночное зрение".

Интересно, что Сатурн появится в нижней части созвездия Рыб. Поскольку окольцованная планета довольно яркая, её легко заметить на ночном небе. Лучший способ наблюдать за Сатурном - через бинокль или домашний телескоп. С помощью оборудования для наблюдения за небом можно наблюдать потрясающие кольца Сатурна, которые претерпевают резкое усиление яркости, известное как эффект Зеелигера.

Важно, что когда Сатурн достигает противостояния, кольца выглядят гораздо ярче обычного, поскольку прямой солнечный свет отражается от колец и устраняет тени от бесчисленных частиц, составляющих кольца Сатурна. Эффект Зеелигера длится несколько дней примерно в то время, когда Сатурн достигает противостояния.

Хотя точный момент противостояния приходится на 21 сентября, Сатурну требуется пара недель, чтобы приблизиться к Солнцу и покинуть его положение в противоположной части неба. Поэтому, если не увидеть Сатурн 21-го числа, всё ещё будет время наблюдать окольцованную планету в её наибольшем и ярком проявлении за день или два до и после этой даты.