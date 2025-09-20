https://news.day.az/world/1781733.html В Босфоре пассажирский паром столкнулся с грузовым судном В Босфоре произошло столкновение пассажирского парома с грузовым судном. Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл на маршруте Бешикташ - Юскюдар в проливе Босфор. Пассажирское судно столкнулось с грузовым кораблём под флагом Панамы в районе Юскюдар в вечернее время.
В результате столкновения пострадали 12 человек, находившихся на борту пассажирского судна. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
Оба судна после происшествия были выведены за пределы судоходной линии пролива. По факту инцидента начато расследование. Капитаны задержаны.
На место происшествия были направлены подразделения береговой охраны и службы безопасности побережья.
