В Босфоре пассажирский паром столкнулся с грузовым судном

В Босфоре произошло столкновение пассажирского парома с грузовым судном.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл на маршруте Бешикташ - Юскюдар в проливе Босфор. Пассажирское судно столкнулось с грузовым кораблём под флагом Панамы в районе Юскюдар в вечернее время.

В результате столкновения пострадали 12 человек, находившихся на борту пассажирского судна. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Оба судна после происшествия были выведены за пределы судоходной линии пролива. По факту инцидента начато расследование. Капитаны задержаны.

На место происшествия были направлены подразделения береговой охраны и службы безопасности побережья.