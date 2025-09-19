Пилоты Формулы-1 приготовили гутаб в Баку

Пилоты команды Alpine Франко Колапинто и Пьер Гасли, а также гонщик Red Bull Юки Цунода в рамках проходящего в Баку Гран-при Азербайджана приготовили гутаб - одно из популярных блюд азербайджанской кухни.

Как сообщили Day.Az в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", посетители Chill Zone на территории паддока смогли не только попробовать приготовленное пилотами блюдо, но и понаблюдать за процессом его приготовления. Колапинто подошел к заданию со всей серьезностью - он тщательно заворачивал гутабы и не скрывал радости от полученного результата. Гасли же отличился чувством юмора - хотя приготовленный им гутаб был далек от традиционной формы, он в шутку сказал: "Кто сказал, что гутаб обязательно должен быть полукруглым?"

В завершение пилоты угостили коллег и посетителей паддока приготовленными ими гутабами.

По словам аргентинского журналиста Хуана Фоссаролини, блюда, приготовленные гонщиками, получились вкуснее, чем ожидалось.

Кадры с мероприятия вызвали большой интерес в социальных сетях.