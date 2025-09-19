Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из Газы для их обучения в нашей стране

Азербайджанская Республика эвакуировала из сектора Газа 14 палестинских студентов, получивших право обучаться в Азербайджане в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, эвакуация, организованная министерством, началась 17 сентября. Сегодня утром 10 из этих студентов прибыли в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева, прибытие еще четверых ожидается в ближайшие часы.

"Вывоз студентов из Газы и их доставка в Азербайджан стали возможны благодаря непосредственному участию посольств Азербайджана в Израиле и Иордании, а также при поддержке представительства в Палестине. Процесс был реализован в результате многократных контактов и достигнутых договоренностей с соответствующими государственными структурами Израиля и Иордании.

По прибытии в страну студенты были встречены представителями соответствующих вузов при организационной поддержке Министерства науки и образования и размещены в общежитиях", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что из числа этих студентов 8 были приняты в программу "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" в прошлом году, а еще 6 - в текущем. Кандидатуры были выдвинуты Государством Палестина.

"Однако продолжающиеся военные действия и нестабильная ситуация в регионе сделали невозможным приезд студентов, принятых год назад. В связи с поступившими обращениями от студентов и просьбой палестинской стороны Министерство иностранных дел Азербайджана с мая этого года вело работу по их доставке в страну. Студенты были вывезены из Газы по суше в Иорданию, после чего их перелет из Аммана в Баку был организован воздушным транспортом", - добавили в МИД.