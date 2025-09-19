Рак становится главной причиной смерти в этой стране

За последние десятилетия смертность в Швеции значительно снизилась.

Как передает Day.Az, с 1969 года число смертей на 100 000 жителей уменьшилось более чем на 50%, а средняя продолжительность жизни увеличилась почти на десять лет.

По данным Статистического центрального бюро, в прошлом году женщины в среднем доживали до 85,4 года, мужчины - до 82,3 года. Главная причина такого развития - резкое сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В 1969 году от инфарктов и инсультов умирали чуть менее 1000 женщин и более 1200 мужчин на каждые 100 000 жителей. В прошлом году эти показатели снизились примерно до 200 и 300 соответственно.

На этом фоне рак постепенно выходит на первое место среди причин смерти. В ряде регионов, включая Стокгольм, Уппсалу и Готланд, он уже является ведущей причиной смерти среди женщин, а для мужчин - в Стокгольме, Халланде и на Готланде.

Снижение смертности наблюдается и среди молодых. В прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая гибели младенцев от внешних причин. Также рекордно низким оказалось число детей, умерших от синдрома внезапной детской смерти (СВДС): шесть случаев против 13 годом ранее и 146 - в 1990 году.

По словам экспертов, данные статистики являются надежными и активно используются для научных исследований, направленных на выявление факторов риска и дальнейшее снижение смертности.