"Сумгайыт" расстался с Фаридом Махмудовым

Баскетбольный клуб "Сумгайыт" расстался с Фаридом Махмудовым.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

За сумгайытскую команду он выступал последние 2 сезона.