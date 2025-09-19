https://news.day.az/sport/1781643.html "Сумгайыт" расстался с Фаридом Махмудовым Баскетбольный клуб "Сумгайыт" расстался с Фаридом Махмудовым. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба. За сумгайытскую команду он выступал последние 2 сезона.
"Сумгайыт" расстался с Фаридом Махмудовым
Баскетбольный клуб "Сумгайыт" расстался с Фаридом Махмудовым.
Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба.
За сумгайытскую команду он выступал последние 2 сезона.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре