Три азербайджанских борца выступят на чемпионате мира в Загребе

Сегодня три азербайджанских борца выступят на чемпионате мира, который проходит в Загребе, столице Хорватии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперники наших борцов греко-римского стиля Нихата Мамедли (60 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), которые выйдут на ковер в седьмой день соревнований, определятся после квалификационного этапа.

Мурад Ахмадиев (97 кг) вступит в схватку с представителем Италии Николозом Кахелашвили.

Эльданиз Азизли (55 кг), проигравший вчера в полуфинале, сегодня поборется за бронзовую медаль. Он встретится с победителем матча между Уланом Муратбеком Уулу (Кыргызстан) и Артемом Деляну (Молдова).

В активе команды сейчас 4 медали. Вольные борцы Георгий Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебро, а Нураддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзовые медали.