МВД обратилось к гражданам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ВИДЕО
Министерство внутренних дел обратилось к гражданам в связи с проведением "Гран-при Азербайджана Формула-1".
Как сообщили Day.Az в МВД, в обращении говорится:
"В связи с Гран-при Азербайджана Формула-1 сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме на протяжении всего периода действия ограничений для обеспечения безопасного прибытия водителей и пешеходов к месту назначения, бесперебойного движения транспорта, а также безопасности на территории проведения гонки и в фан-зонах.
Рекомендуем водителям и жителям столицы в указанный период отдавать предпочтение общественному транспорту, правильно следовать сигналам, подаваемым сотрудниками полиции в качестве регулировщиков, планировать свои поездки, используя альтернативные маршруты вместо улиц и проспектов, на которых введены ограничения".
