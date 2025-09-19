Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple

Новые iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми смартфонами Apple, ориентированными на максимальную игровую производительность благодаря испарительной камере и алюминиевому корпусу, которые значительно улучшили тепловыделение устройства. Об этом сообщает Telegram-канал BigGeek со ссылкой на тест YouTube-блогера Geekerwan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на то, что новый чип Apple A19 Pro демонстрирует рост мощности, ключевым фактором повышения производительности стал эффективный отвод тепла, что позволило избежать троттлинга и обеспечить стабильную работу процессора на максимальной частоте.

Geekerwan провел серию сравнительных игровых тестов на iPhone 17 Pro (A19 Pro), iPhone 16 Pro (A18 Pro) и iPhone 15 Pro (A17 Pro). Все три модели способны запускать игры уровня AAA, однако результаты A19 Pro заметно превосходят предшественников:

Так, в Resident Evil 4 Remake iPhone 17 Pro показал 52,2 FPS при энергопотреблении 6,1 Вт, что на 56% выше, чем у A18 Pro (33,3 FPS, 4,7 Вт), и на 65% больше, чем у A17 Pro (31,6 FPS, 4,9 Вт).

В Death Stranding прирост составил 60% по сравнению с A18 Pro - 47,1 FPS против 29,3 FPS (энергопотребление 6,1 Вт и 5,3 Вт соответственно), а по сравнению с A17 Pro разница достигла 69%.

В Assassin's Creed Mirage A19 Pro обеспечил 29,7 FPS (5,6 Вт), что на 45% выше результата A18 Pro (20,4 FPS, 4,8 Вт) и на 61% превосходит A17 Pro (18,4 FPS, 4,5 Вт).